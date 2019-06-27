2019-06-27T15:58:05+03:00
Общество

В Брянске задержали двух торговцев оружием и взрывчаткой

Боеприпасы брянцы нашли во время незаконных раскопок в местах боев
Елена РАКОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.
Изменить размер текста:

В Брянске сотрудники регионального УФСБ задержали двух торговцев оружием и взрывчаткой.

Злоумышленников удалось обнаружить во время спецоперации «проверочная закупка».

- При обысках у задержанных изъяли 2,9 килограмма взрывчатого вещества, 7,62-миллиметровую винтовку системы Мосина и 65 патронов, - рассказалив пресс-службе УФСБ России по Брянской области. - Установлено, что огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатку задержанные добыли во время несанкционированных поисковых работ в местах ведения боев Великой Отечественной войны.

Чекисты завели на завели на задержанных уголовное дело по статье: "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Ведется следствие.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске у Чашина Кургана пройдут сплошные проверки
«Динамо-Брянск» сыграет на своем поле с ФК «Смоленск»
Успешную реализацию проектов в дорожном строительстве Брянской области отметили на Госсовете в Кремле
В центре Брянска из-за ДТП с такси образовалась огромная пробка
На Первомайском мосту в Брянске устанавливают освещение
Благодаря эффективной работе экономики, грамотной бюджетной политике в Брянской области выделены дополнительные средства на здравоохранение, культуру, строительство детских садов и дорог
В Государственной Думе отметили огромный вклад Брянской области в развитие России
По факту загрязнения стародубской реки расследуют уголовное дело
В Брянске на переходе на улице Авиационной сбили 17-летнюю девушку
Бывший сотрудник колонии получил условный срок за продажу мобильников заключенным
Брянску выделили больше 24 миллионов рублей на строительство приюта для бездомных животных
Трансмашхолдинг тестирует новый грузовой тепловоз 3ТЭ25К2М
В Карачеве родители пожаловались на неэтичное поведение школьной медсестры
В Мглине хотят лишить полномочий депутата, не рассказавшего о своих доходах
В Карачевском районе насмерть разбился велосипедист
27-летнего брянца будут судить за нападения на сотрудников букмекерской конторы и заправки
Мусорную проблему страны бизнес не должен решать за счет наших граждан