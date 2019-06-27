В Брянске задержали двух торговцев оружием и взрывчаткой

СЕГОДНЯ 15:52 2019-06-27T15:58:05+03:00

Боеприпасы брянцы нашли во время незаконных раскопок в местах боев

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В Брянске сотрудники регионального УФСБ задержали двух торговцев оружием и взрывчаткой.

Злоумышленников удалось обнаружить во время спецоперации «проверочная закупка».

- При обысках у задержанных изъяли 2,9 килограмма взрывчатого вещества, 7,62-миллиметровую винтовку системы Мосина и 65 патронов, - рассказалив пресс-службе УФСБ России по Брянской области. - Установлено, что огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатку задержанные добыли во время несанкционированных поисковых работ в местах ведения боев Великой Отечественной войны.

Чекисты завели на завели на задержанных уголовное дело по статье: "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Ведется следствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU