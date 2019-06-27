В Брянске на переходе на улице Авиационной сбили 17-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 14:45 2019-06-27T14:45:22+03:00

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В Брянске на улице Авиационной под колеса иномарки угодила 17-летняя девушка. Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 июня около 00.10, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

19-летний водитель за рулем "Нисан Премьера"ехал со стороны переулка Пилотов в сторону улицы Крахмалева, когда сбил пешехода. 17-летняя девушка переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

В ДТП она ушибла голову, а также поранила руки и ноги. Медики, к которым обратилась пострадавшая, оказали ей первую помощь и отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU