Бывший сотрудник колонии получил условный срок за продажу мобильников заключенным

СЕГОДНЯ 14:22 2019-06-27T14:22:09+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу

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Экс-сотрудник брянской колонии получил условный срок за превышение должностных полномочий.

Как выяснили в суде, с июня по октябрь прошлого года сотрудник исправительного учреждения принес с собой 43 мобильника. Через посредника он продал их осужденным и получил 234 тысячи рублей, поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

За это сотрудник колонии получил 1,5 года условно с таким же испытательным сроком.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU