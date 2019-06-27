Бывший сотрудник колонии получил условный срок за продажу мобильников заключенным
Приговор пока не вступил в законную силу
Сотрудник колонии продал 43 мобильника за 234 тысячи рублей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Экс-сотрудник брянской колонии получил условный срок за превышение должностных полномочий.
Как выяснили в суде, с июня по октябрь прошлого года сотрудник исправительного учреждения принес с собой 43 мобильника. Через посредника он продал их осужденным и получил 234 тысячи рублей, поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
За это сотрудник колонии получил 1,5 года условно с таким же испытательным сроком.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU