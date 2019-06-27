Брянску выделили больше 24 миллионов рублей на строительство приюта для бездомных животных
На строительство приюта для бездомных животных Брянску выделили 24,7 миллиона рублей из областного бюджета. Об этом рассказали на заседании регионального парламента, которое прошло в четверг, 27 июня.
Дополнительные средства поступили в бюджет за счет налоговых доходов - 764 миллиона рублей, и за счет безвозмездных поступлений - 250 миллиона рублей. Их потратят не только на строительство приюта.
Так, 100 миллионов рублей пойдет на покупку оборудования и ремонт больниц. Еще 100 миллионов - на покупку лекарств для больных онкологическими заболеваниями. 35,2 миллиона рублей потратят на оборудование для учреждений культуры.
Также предусмотрены и другие расходы.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU