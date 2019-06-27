Брянску выделили больше 24 миллионов рублей на строительство приюта для бездомных животных

СЕГОДНЯ 13:52 2019-06-27T13:52:11+03:00

Приют должны построить уже в этом году. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Об этом рассказали на заседании областной Думы

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На строительство приюта для бездомных животных Брянску выделили 24,7 миллиона рублей из областного бюджета. Об этом рассказали на заседании регионального парламента, которое прошло в четверг, 27 июня.

Дополнительные средства поступили в бюджет за счет налоговых доходов - 764 миллиона рублей, и за счет безвозмездных поступлений - 250 миллиона рублей. Их потратят не только на строительство приюта.

Так, 100 миллионов рублей пойдет на покупку оборудования и ремонт больниц. Еще 100 миллионов - на покупку лекарств для больных онкологическими заболеваниями. 35,2 миллиона рублей потратят на оборудование для учреждений культуры.

Также предусмотрены и другие расходы.

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ИСТОЧНИК KP.RU