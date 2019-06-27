В Карачеве родители пожаловались на неэтичное поведение школьной медсестры

СЕГОДНЯ 13:20 2019-06-27T13:20:24+03:00

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Жители Карачева опубликовали в социальных сетях коллективную жалобу на медсестру из школы №5. Свое обращение они адресовали главному врачу районной больницы. По мнению родителей школьников, медработник пренебрежительно относится к детям и позволяет себе оскорбления.

- Если ученики обращаются к ней за помощью ( например с головной болью) - то диагноз всегда одинаковый: либо ты слишком худой и твоя мать-лентяйка - не готовит завтрак, плохо тебя кормит; либо ты слишком толстый, тебя много кормят, нужно меньше есть. Мы считаем, что указывать детям на какие-то недостатки - это абсолютно неприемлемое поведение для медицинского работника, - пишут в обращении.

Родители просят привлечь медицинского работника к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU