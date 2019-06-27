В Мглине хотят лишить полномочий депутата, не рассказавшего о своих доходах

СЕГОДНЯ 12:53 2019-06-27T12:53:53+03:00

С таким требованием прокуратура обратилась к горсовету

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В Мглине депутата местного горсовета могут лишить мандата. Народный избранник не отчитался о своих доходах за 2018-й.

Нарушения закона выявила прокуратура во время проверки.

- По закону в таких случаях лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению в связи с утратой доверия, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - От председателя Совета народных депутатов города Мглина потребовали устранить нарушения и снять депутата с должности.

Акт прокурорского реагирования пока рассматривают.

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ИСТОЧНИК KP.RU