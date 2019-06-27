В Мглине хотят лишить полномочий депутата, не рассказавшего о своих доходах
С таким требованием прокуратура обратилась к горсовету
Акт прокурорского реагирования пока рассматривают.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Мглине депутата местного горсовета могут лишить мандата. Народный избранник не отчитался о своих доходах за 2018-й.
Нарушения закона выявила прокуратура во время проверки.
- По закону в таких случаях лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению в связи с утратой доверия, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - От председателя Совета народных депутатов города Мглина потребовали устранить нарушения и снять депутата с должности.
Акт прокурорского реагирования пока рассматривают.
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ИСТОЧНИК KP.RU