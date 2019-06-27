2019-06-27T12:21:44+03:00
Происшествия

В Карачевском районе насмерть разбился велосипедист

Мужчина не справился с управлением и наехал на бордюр
Марина АНТОНОВА
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Полицейские проводят проверку по факту аварии.Полицейские проводят проверку по факту аварии.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Карачевском районе в ДТП погиб 38-летний велосипедист. Дорожно-транспортное происшествие случилось около семи часов вечера в среду, 26 июня, на улице Первомайской в деревне Масловка, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Велосипедист ехал по краю проезжей части. Мужчина не справился с управлением и наехал на бордюр. После этого по касательной столкнулся с автобусом ПАЗ-4234, который двигался по встречной полосе. Велосипедист упал и ударился головой о бордюр. От полученных травм пострадавший умер на месте ДТП.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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