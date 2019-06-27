В Карачевском районе насмерть разбился велосипедист
В Карачевском районе в ДТП погиб 38-летний велосипедист. Дорожно-транспортное происшествие случилось около семи часов вечера в среду, 26 июня, на улице Первомайской в деревне Масловка, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
Велосипедист ехал по краю проезжей части. Мужчина не справился с управлением и наехал на бордюр. После этого по касательной столкнулся с автобусом ПАЗ-4234, который двигался по встречной полосе. Велосипедист упал и ударился головой о бордюр. От полученных травм пострадавший умер на месте ДТП.
Полицейские проводят проверку по факту аварии.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU