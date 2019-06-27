2019-06-27T12:13:38+03:00
Происшествия

27-летнего брянца будут судить за нападения на сотрудников букмекерской конторы и заправки

Горожанин угрожал работникам ножом и молотком
Мария Дедкова
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Брянец ждет суда.Брянец ждет суда.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Брянске за разбой будут судить 27-летнего мужчину.

По версии следствия, 11 января горожанин заявился в офис букмекерской конторы и, угрожая сотруднице ножом и молотком, похитил 22 тысячи рублей.

14 января брянец повторил нападение уже на автозаправке. Запуганный кассир отдал злоумышленнику чуть больше 11 тысяч рублей.

Несмотря на то, что грабитель закрывал лицо шарфом, одевал капюшон, на руки – перчатки, его личность удалось установить, рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Злоумышленника задержали полицейские.

Вскоре его уголовное дело передадут в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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