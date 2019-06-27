Мусорную проблему страны бизнес не должен решать за счет наших граждан

СЕГОДНЯ 11:48 2019-06-27T11:49:16+03:00

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В Госдуме прошла встреча лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского с министром природных ресурсов Дмитрием Кобылкиным. В ней принял участие и брянский депутат Борис Пайкин, который в нижней палате парламента занимается вопросами экономической политики, развития промышленности и предпринимательства.

Темой для обсуждения стала мусорная реформа и повышение тарифов на сбор ТКО. Население высказывает недовольство тем, что тарифы подняли, а условия ни для раздельного сбора мусора, ни для переработки и утилизации так и не созданы, мусор как не вывозили, так и не вывозят.

Как отметил депутат Госдумы от Брянской области Борис Пайкин, в нацпроекте «Экология» есть целый федеральный раздел, посвященный развитию Комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Он содержит конкретные показатели, которых предстоит достигнуть по введению в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации отходов и фракций, а также обработке ТКО. «В то же время нигде не отражены реальные меры государственной поддержки региональных операторов и других компаний, которые могут позволить им вести бизнес по-новому, но без существенного повышения тарифа. Мусорную проблему страны бизнес не должен решать за счёт граждан. Государство должно помочь», - отметил Борис Пайкин.

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин согласился с мнением членов фракции ЛДПР в Государственной Думе, что для успешной реализации мусорной реформы необходима реальная поддержка компаний, занимающихся переработкой и утилизацией отходов, а также заверил депутатов, что работа в этом направлении ведётся Правительством Российской Федерации.

Фото: БРО ЛДПР

ИСТОЧНИК KP.RU