Брянец расплатился по алиментам на следующий день после ареста машины

СЕГОДНЯ 18:35 2019-06-26T18:35:08+03:00

Брянец за сутки нашел почти 300 тысяч рублей, чтобы выплатить алименты.

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За сутки житель Унечи заплатил 285 тысяч рублей алиментов. Деньги мужчина нашел на следующий день после того, как судебные приставы арестовали его машину и запретили ему выезжать за рубеж.

- Мужчина нерегулярно выплачивал алименты в пользу своих несовершеннолетних детей, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Брянской области. Поэтому у него накопился большой долг. Бездействие неплательщика привело к тому, что судебный пристав-исполнитель арестовал принадлежащую местному жителю иномарку и временно ограничил брянцы выезд из страны.

Уже на следующий день мужчина полностью рассчитался с задолженностью перед своими детьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU