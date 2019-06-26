Брянец расплатился по алиментам на следующий день после ареста машины
За сутки житель Унечи заплатил 285 тысяч рублей алиментов. Деньги мужчина нашел на следующий день после того, как судебные приставы арестовали его машину и запретили ему выезжать за рубеж.
- Мужчина нерегулярно выплачивал алименты в пользу своих несовершеннолетних детей, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Брянской области. Поэтому у него накопился большой долг. Бездействие неплательщика привело к тому, что судебный пристав-исполнитель арестовал принадлежащую местному жителю иномарку и временно ограничил брянцы выезд из страны.
Уже на следующий день мужчина полностью рассчитался с задолженностью перед своими детьми.
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ИСТОЧНИК KP.RU