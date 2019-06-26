2019-06-26T18:35:08+03:00
Общество

Брянец расплатился по алиментам на следующий день после ареста машины

Мужчине также запретили выезжать из страны
Елена РАКОВА
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Брянец за сутки нашел почти 300 тысяч рублей, чтобы выплатить алименты.Брянец за сутки нашел почти 300 тысяч рублей, чтобы выплатить алименты.
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За сутки житель Унечи заплатил 285 тысяч рублей алиментов. Деньги мужчина нашел на следующий день после того, как судебные приставы арестовали его машину и запретили ему выезжать за рубеж.

- Мужчина нерегулярно выплачивал алименты в пользу своих несовершеннолетних детей, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Брянской области. Поэтому у него накопился большой долг. Бездействие неплательщика привело к тому, что судебный пристав-исполнитель арестовал принадлежащую местному жителю иномарку и временно ограничил брянцы выезд из страны.

Уже на следующий день мужчина полностью рассчитался с задолженностью перед своими детьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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