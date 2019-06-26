2019-06-26T17:59:59+03:00
Происшествия

На Брянщине за месяц трое детей чуть не погибли, выпав из окон

Во время ЧП малыши были одни дома
Елена РАКОВА
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Фото: Анатолий ЖДАНОВ.Фото: Анатолий ЖДАНОВ.
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За последний месяц в Брянской области трое детей едва не погибли, выпав из окон. Все малыши во время ЧП были одни дома. К счастью, все дети остались живы.

- Последний случай произошел 25 июня в Фокинском районе, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Семилетний мальчик, выдавив москитную сетку, выпал из окна пятого этажа дома по улице Дзержинского. Ребенок остался жив, но его госпитализировали с тяжелыми травмами.

- Как правило, во всех случаях падения дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки мебель, - говорят в полиции. - Опираясь на противомоскитную сетку, они выпадали из окна вместе с ней. При этом подавляющее большинство падений происходили из-за недостатка контроля взрослыми за поведением детей, рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать окна, неправильной расстановкой мебели, дающей возможность детям самостоятельно забираться на подоконники, и наличие москитных сеток, создающих иллюзию закрытого окна.

Брянская полиция предупреждает: если вы открываете окна – не оставляйте детей без присмотра! Москитная сетка не представляет собой надежную преграду. Ваша беспечность может завершиться трагедией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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