На Брянщине за месяц трое детей чуть не погибли, выпав из окон

СЕГОДНЯ 17:59 2019-06-26T17:59:59+03:00

Во время ЧП малыши были одни дома

Изменить размер текста: A A

За последний месяц в Брянской области трое детей едва не погибли, выпав из окон. Все малыши во время ЧП были одни дома. К счастью, все дети остались живы.

- Последний случай произошел 25 июня в Фокинском районе, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Семилетний мальчик, выдавив москитную сетку, выпал из окна пятого этажа дома по улице Дзержинского. Ребенок остался жив, но его госпитализировали с тяжелыми травмами.

- Как правило, во всех случаях падения дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки мебель, - говорят в полиции. - Опираясь на противомоскитную сетку, они выпадали из окна вместе с ней. При этом подавляющее большинство падений происходили из-за недостатка контроля взрослыми за поведением детей, рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать окна, неправильной расстановкой мебели, дающей возможность детям самостоятельно забираться на подоконники, и наличие москитных сеток, создающих иллюзию закрытого окна.

Брянская полиция предупреждает: если вы открываете окна – не оставляйте детей без присмотра! Москитная сетка не представляет собой надежную преграду. Ваша беспечность может завершиться трагедией.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU