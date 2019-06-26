2019-06-26T17:41:21+03:00
Общество

В Брянске 5 июля объявили выходным днем

Вместо этого придется работать в субботу, 13 июля
Елена РАКОВА
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В Брянске выходной день с субботы, 13 июля, перенесли на пятницу, 5 июля. Постановление об этом подписал глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

- Перенос дней вызван празднованием Дня образования Брянской области, - уточнилив пресс-службе мэрии. - Действие постановления Брянской городской администрации распространяется на отраслевые и территориальные органы власти, бюджетные организации и учреждения, финансируемые за счёт средств бюджета города Брянска.

Власти города Брянска рекомендуют руководителям предприятий и организаций принять аналогичные решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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