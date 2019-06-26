2019-06-26T17:28:27+03:00
Общество

В Государственной Думе проходят Дни Брянской области

Делегацию нашего региона возглавил губернатор Александр Богомаз
Игорь ЗАЙЦЕВ
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
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С 26 по 28 июня в Государственной Думе Российской Федерации проходят Дни Брянской области, в рамках которых с размахом проходит выставка «Брянская область: вчера, сегодня, завтра», посвященная 75-летию образования Брянской области.

Начались мероприятия с торжественной церемонии возложения цветов к гранитной стеле города воинской славы Брянска и к могиле неизвестного солдата.

Делегация Брянской области во главе с губернатором Александром Богомазом, председателем Брянской областной Думы Владимиром Попковым, а также главным федеральным инспектором по Брянской области Андреем Дьячуком почтила память защитников Отечества, павших в годы Великой Отечественной войны.

Также в торжественной церемонии возложения цветов к гранитной стеле города воинской славы Брянска и к могиле неизвестного солдата приняли участие Герой Советского Союза Иван Андреевич Кашин, Герой России Александр Постоялко, митрополит Брянский и Севский Александр, российский самбист, 7-кратный чемпион России, трехкратный чемпион Европы, 7-кратный чемпион мира, чемпион Европейских игр 2015 года, обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта России по самбо Артем Осипенко, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, депутаты Государственной Думы Валентин Суббот и Валентина Миронова, заместители губернатора Брянской области, депутаты Брянской областной Думы, руководители исполнительных органов государственной власти Брянской области, руководители областного центра и районов Брянской области, ветераны Великой Отечественной войны, руководители предприятий и организаций Брянской области, представители Брянского землячества в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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