22-летний житель клинцовской деревни зарезал знакомого
22-летнего жителя деревни Близна в Клинцовском районе обвиняют в убийстве знакомого. Следователи закончили расследовать уголовное дело.
По версии следствия, убийство произошло ночью 29 декабря прошлого года. Обвиняемый ударил ножом в шею 25-летнего знакомого. Ранение оказалось смертельным.
- Молодые люди относились друг к другу с неприязнью, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Они встретились в доме общего знакомого, чтобы помириться.
Молодые люди выпили. И конфликт между ними разгорелся вновь.
Состояние алкогольного опьянения могут расценить как отягчающее обстоятельство.
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ИСТОЧНИК KP.RU