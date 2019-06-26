22-летний житель клинцовской деревни зарезал знакомого

СЕГОДНЯ 16:54 2019-06-26T16:54:23+03:00

Состояние алкогольного опьянения могут расценить как отягчающее обстоятельство. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Изменить размер текста: A A

22-летнего жителя деревни Близна в Клинцовском районе обвиняют в убийстве знакомого. Следователи закончили расследовать уголовное дело.

По версии следствия, убийство произошло ночью 29 декабря прошлого года. Обвиняемый ударил ножом в шею 25-летнего знакомого. Ранение оказалось смертельным.

- Молодые люди относились друг к другу с неприязнью, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Они встретились в доме общего знакомого, чтобы помириться.

Молодые люди выпили. И конфликт между ними разгорелся вновь.

Состояние алкогольного опьянения могут расценить как отягчающее обстоятельство.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU