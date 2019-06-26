СЕГОДНЯ 15:08 2019-06-26T15:36:44+03:00

Больше всего голосов набрала Диана Ситникова. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

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В Брянске выбрали десять самых красивых женщин-полицейских. В региональном УМВД подвели предварительные итоги конкурса "Леди в погонах-2019".

За участниц можно было проголосовать на сайте брянской полиции. Лидером по итогам первого этапа стала инспектор по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Диана Ситникова. Она работает в Володарском районе. В тройку победительниц также вошли Юлия Брешенкова из Карачевского района и замначальника следственного отдела СУ УМВД России по городу Брянску Наталья Гамзова.

Второй этап конкурса пройдет 28 июня. Десять участниц продемонстрируют профессиональные навыки: пройдут тест на знание законов, выполнят норматив по стрельбе.

В третьем этапе конкурсанток ждет творческое состязание. Они должны будут представить свою "визитную карточку". Заключительный этап состоится 3 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU