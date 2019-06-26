Какое наказание предусмотрено за организацию свалки?
Региональный оператор по обращению с ТКО на территории Брянской области напоминает, что складирование мусора в неположенном месте — правонарушение, имеющее серьёзное последствие для экологии. Поэтому необходимо выбрасывать отходы только в специальные контейнеры или бункеры.
Штрафные санкции за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами определяются на основании Кодекса РФ об административных правонарушениях (ст. 8.2 КоАП РФ):
1000 – 2000 руб. – для граждан;
10000 – 30000 руб. – для должностных лиц;
30000 – 50000 руб. – для предпринимателей без образования юридического лица;
100000 – 250000 руб. – для юридических лиц
ИСТОЧНИК KP.RU