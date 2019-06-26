Какое наказание предусмотрено за организацию свалки?

СЕГОДНЯ 14:24 2019-06-26T14:30:09+03:00

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Региональный оператор по обращению с ТКО на территории Брянской области напоминает, что складирование мусора в неположенном месте — правонарушение, имеющее серьёзное последствие для экологии. Поэтому необходимо выбрасывать отходы только в специальные контейнеры или бункеры.

Штрафные санкции за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами определяются на основании Кодекса РФ об административных правонарушениях (ст. 8.2 КоАП РФ):

1000 – 2000 руб. – для граждан;

10000 – 30000 руб. – для должностных лиц;

30000 – 50000 руб. – для предпринимателей без образования юридического лица;

100000 – 250000 руб. – для юридических лиц

ИСТОЧНИК KP.RU