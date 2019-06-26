2019-06-26T12:39:58+03:00
Происшествия

В Брянске охранника будут судить за смерть посетителя кафе

Потерпевший мужчина умер через три дня в больнице
Марина АНТОНОВА
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24-летнему молодому человеку предъявили обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности».24-летнему молодому человеку предъявили обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности».Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске охранника будут судить за смерть посетителя кафе. 24-летнему молодому человеку предъявили обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Конфликт произошел в конце мая в одном из кафе в Володарском районе. После драки 45-летнего посетителя доставили в больницу с травмой головы и ушибом мозга. Через три дня мужчина скончался.

- Супруга погибшего настаивала на том, что драку спровоцировали охранники развлекательного заведения, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Они якобы избили ее мужа. Но при просмотре записей видеокамер выяснилось, что женщина была необъективна.

Посетитель кафе выпил много алкоголя, вел себя неадекватно и начал спорить с охранником, который сделал ему замечание. На место происшествия подъехал автомобиль охраны. Разбушевавшийся посетитель попытался повредить машину. Из нее вышел водитель. Он ударил мужчину по лицу. Потерпевший упал и ударился головой о бордюр.

Молодой человек признал свою вину. Ему грозит до двух лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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