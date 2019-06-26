Вечером 26 июня в Брянске пройдут сплошные проверки

СЕГОДНЯ 10:53 2019-06-26T11:00:54+03:00

Патрульные машины будут дежурить с 17.00 до 19.00 на улице Ульянова. Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Полицейские проверят пристегнуты ли водители и пассажиры, а также не нарушают ли автолюбители уровень допустимой тонировки на машинах

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Вечером 26 июня в Бежицком районе Брянска сотрудники городской Госавтоинспекции устроят рейд.

Полицейские проверят пристегнуты ли водители и пассажиры, а также не нарушают ли автолюбители уровень допустимой тонировки на машинах.

Патрульные машины будут дежурить с 17.00 до 19.00 на улице Ульянова, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

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ИСТОЧНИК KP.RU