Вечером 26 июня в Брянске пройдут сплошные проверки
Полицейские проверят пристегнуты ли водители и пассажиры, а также не нарушают ли автолюбители уровень допустимой тонировки на машинах
Патрульные машины будут дежурить с 17.00 до 19.00 на улице Ульянова.Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО
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Вечером 26 июня в Бежицком районе Брянска сотрудники городской Госавтоинспекции устроят рейд.
Полицейские проверят пристегнуты ли водители и пассажиры, а также не нарушают ли автолюбители уровень допустимой тонировки на машинах.
Патрульные машины будут дежурить с 17.00 до 19.00 на улице Ульянова, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.
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ИСТОЧНИК KP.RU