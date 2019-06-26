В Брянске перевозчик не проверил, кого нанял на работу

СЕГОДНЯ 10:44 2019-06-26T10:44:53+03:00

Предпринимателя оштрафовали на 30 тысяч рублей

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В Брянске перевозчик решил не проверять, кого нанял на работу в маршрутках. Нарушение закона выявила прокуратура во время проверки лицензиатов.

- Для оказания услуг по перевозке пассажиров предприниматель использует 34 автобуса, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Между тем 34 лиц, ответственных за транспортную безопасность, не проверили на наличие судимостей.

После проверки предпринимателя оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU