В День молодежи в Брянской области не будут продавать алкоголь
Жителям региона напомнили о запрете
К слову, по закону купить спиртное нельзя будет и 1 сентября.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянской области в День молодежи 27 июня не будут продавать алкоголь. Об этом напомнили в региональном управлении потребительского рынка.
Продажу алкоголя в этот день запретили в Брянской области еще в 2013 году. К слову, по закону купить спиртное нельзя будет и 1 сентября.
Нарушителям грозят штрафы: должностным лицам - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, юридическим лицам - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU