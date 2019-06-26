Сирота из Брянска добивается квартиры через суд

СЕГОДНЯ 09:45 2019-06-26T09:45:13+03:00

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Сирота из Брянска через суд добивается положенной ему по закону квартиры. 25-летний парень обратился в прокуратуру Фокинского района.

В 2003 году суд признал мать молодого человека недееспособной, записи об отце в свидетельстве о рождении нет.

- Молодой человек жильем не обеспечен, несмотря на то, что еще в июне 2010 года Бяковская сельская администрация Навлинского района поставила его на учет, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Поэтому прокурор обратился в суд, чтобы отстоять права сироты.

Пока иск рассматривают.

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ИСТОЧНИК KP.RU