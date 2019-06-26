2019-06-26T09:45:13+03:00
Общество

Сирота из Брянска добивается квартиры через суд

На сторону молодого человека встала прокуратура
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сирота из Брянска через суд добивается положенной ему по закону квартиры. 25-летний парень обратился в прокуратуру Фокинского района.

В 2003 году суд признал мать молодого человека недееспособной, записи об отце в свидетельстве о рождении нет.

- Молодой человек жильем не обеспечен, несмотря на то, что еще в июне 2010 года Бяковская сельская администрация Навлинского района поставила его на учет, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Поэтому прокурор обратился в суд, чтобы отстоять права сироты.

Пока иск рассматривают.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске охранника будут судить за смерть посетителя кафе
Вечером 26 июня в Брянске пройдут сплошные проверки
В Брянске перевозчик не проверил, кого нанял на работу
В День молодежи в Брянской области не будут продавать алкоголь
В Брянске хотят убрать магазины с алкоголем из жилых домов
На безопасность брянских школ и детсадов в этом году потратят больше 172 миллионов рублей
Часть рейсов из Брянска в Анталью отменили
В трех районах Брянщины объявили объявили экстренное предупреждение из-за жары
Губернатор провел заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
Решения депутатов
Публичные слушания
Имущественные вопросы
В Стародубском районе отремонтируют пять километров дороги
Тополя на улице Авиационной в Брянске спилили законно
«БалтТрансСервис» начал эксплуатацию первого из десяти новых локомотивов Трансмашхолдинга
Брянская велогонщица стала победительницей пятого этапа кубка России
Губернатор потребовал эффективной работы, направленной на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Брянской области
Брянский драмтеатр отправился на гастроли в Гомель
Сотрудникам брянской компании задолжали по зарплате 1,8 миллиона рублей
В Государственной Думе открыли выставку к 75-летию Брянской области
Стало известно, как в Брянской области отметят День партизан и подпольщиков
484 долгожителей Брянской области в июле получат поздравления от президента
В правительстве Брянской области обсудили реализацию проекта «Культура малой Родины»
На переезде станции Синезерки в Навлинском районе ограничат движение
В тройном ДТП в Брянске пострадал пятилетний ребенок
Главой администрации Володарского района Брянска стал Николай Лучкин
В Жуковке двух работниц горводоканала будут судить за мошенничество
Для молодежи БМЗ организовали велоквест