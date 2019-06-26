В Брянске хотят убрать магазины с алкоголем из жилых домов

СЕГОДНЯ 09:25 2019-06-26T09:25:11+03:00

Брянцы часто жалуются на магазины и бары на первых этажах. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

Брянские многоэтажки хотят навсегда очистить от алкомаркетов. Об этом говорили на очередном заседании горсовета.

Депутаты подчеркнули, что получили множество жалоб от местных жителей на распространение магазинов, торгующих алкоголем, на первых этажах жилых домов.

Глава города поручил чиновникам из горадминистрации проработать решения этой проблемы и предоставить его на обсуждение депутатам, сообщают в пресс-службе брянского горсовета.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU