2019-06-26T09:25:11+03:00
Общество

В Брянске хотят убрать магазины с алкоголем из жилых домов

Депутаты горсовета поручили чиновникам проработать этот вопрос
Мария Дедкова
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Брянцы часто жалуются на магазины и бары на первых этажах.Брянцы часто жалуются на магазины и бары на первых этажах.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Брянские многоэтажки хотят навсегда очистить от алкомаркетов. Об этом говорили на очередном заседании горсовета.

Депутаты подчеркнули, что получили множество жалоб от местных жителей на распространение магазинов, торгующих алкоголем, на первых этажах жилых домов.

Глава города поручил чиновникам из горадминистрации проработать решения этой проблемы и предоставить его на обсуждение депутатам, сообщают в пресс-службе брянского горсовета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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