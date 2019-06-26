2019-06-26T09:14:33+03:00
Общество

На безопасность брянских школ и детсадов в этом году потратят больше 172 миллионов рублей

Эти деньги потратили на установку видеонаблюдения, покупку огнетушителей и ремонт заборов
Мария Дедкова
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Большая часть денег пойдет на повышение уровня антитеррористической защищенности школ и детсадов.Большая часть денег пойдет на повышение уровня антитеррористической защищенности школ и детсадов.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянской области в этом году на повышение уровня антитеррористической защищенности школ и детсадов потратят больше 93,5 миллиона рублей. Такие цифры озвучили на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в правительстве региона.

22 миллиона рублей уже потратили на установку видеоналюдения, обслуживание тревожной сигнализации, на оплату услуг охраны, ремонт ограждений и так далее.

Кроме того, на обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях потратят 79 миллионов рублей. 15 миллионов рублей уже пустили на ремонт и обслуживание автоматической пожарной сигнализации, радиомониторинга, покупку огнетушителей и так далее.

- Все школы и детсады оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - По всем средствам противопожарной защиты заключили соответствующие договоры на обслуживание. 93,7 процента образовательных организаций оснащены видеонаблюдением. Подразделения вневедомственной охраны обеспечивают охрану 93,2 процента школ и детских садов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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