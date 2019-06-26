Часть рейсов из Брянска в Анталью отменили
Причину такого решения туроператор не назвал
К слову, вторая авиакомпания, которая должна летать из Брянска в Турцию продолжает выполнять полеты.Фото: Марина АНТОНОВА
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Рейсы из Брянска в Турцию, которые должна была выполнять авиакомпания "Роял -Флай" отменили. Такую информацию опубликовали на сайте туроператора, который занимался продажей путевок. Официальную причину отмены рейсов турагенты так и не сообщили.
Брянцам предложили перебронировать билеты на рейсы из Москвы и Калуги, либо вернуть деньги.
К слову, вторая авиакомпания, которая должна летать из Брянска в Турцию продолжает выполнять полеты. Их рейсы отменять не собираются.
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ИСТОЧНИК KP.RU