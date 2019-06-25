В трех районах Брянщины объявили объявили экстренное предупреждение из-за жары

СЕГОДНЯ 18:51 2019-06-25T18:51:22+03:00

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Сразу в трех районах Брянской области спасатели объявили экстренное предупреждение об опасном метеорологическим явлении - чрезвычайной пожароопасности пятого класса 26 июня.

Предупреждение распространяется на юго-западные районы: Гордеевский, Новозыбковский и Красногорский.

- В такую погоду, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области, - увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами и их возможным переходом на жилые дома, хозяйственные постройки.

Чтобы избежать беды, в МЧС рекомендуют не разводить костры и проводить пожароопасные работы в этих районах. Кроме того, во время действия чрезвычайной пожароопасности запрещено посещать леса.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Обратиться за помощью можно по телефону «01», с мобильного телефона – «101»,

"телефон доверия" Главного управления МЧС России по Брянской области 8(4832)443-000.

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ИСТОЧНИК KP.RU