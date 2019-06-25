Губернатор провел заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений

СЕГОДНЯ 18:39 2019-06-25T18:39:23+03:00

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25 июня в овальном зале правительства Брянской области состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Брянской области. Его провел губернатор Александр Богомаз.

Об исполнении органами государственной власти Брянской области, органами местного самоуправления, образовательными организациями законодательства по обеспечению безопасного пребывания несовершеннолетних и молодежи в учреждениях образования рассказала директор департамента образования и науки Брянской области Татьяна Кулешова. Обеспечение комфортных и безопасных условий, укрепление комплексной безопасности объектов образования является приоритетной задачей региональных и муниципальных органов власти Брянской области. В образовательных организациях проведен комплекс антитеррористических мероприятий: ремонт и восстановление ограждения, дооснащение и модернизация видеонаблюдения, монтаж и обслуживание тревожной и охранной сигнализации, ремонт наружного освещения и т. д. В 2019 году на повышение уровня антитеррористической защищенности объектов образования планируется направить из областного и муниципальных бюджетов более 93,5 млн рублей.

Об эффективности деятельности по профилактике рецидивной преступности и принимаемых мерах по ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы рассказали временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции управления МВД России по Брянской области Максим Моисеенков и начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными управления ФСИН России по Брянской области Олег Дмитренко.

Вопрос ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, является одним из основных в решении проблемы декриминализации общества и профилактике рецидивной преступности в частности, в связи с чем, данному направлению деятельности в рамках компетенции уделяется особое внимание.

По итогам рассмотрения вопросов комиссия приняла согласованное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU