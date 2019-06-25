2019-06-25T18:27:46+03:00
Общество

Решения депутатов

25 июня состоялось 64-е очередное заседание Брянского городского Совета народных депутатов, на котором приняты решения о брянских делегатах в Молодежный парламент Брянской области, дано поручение решить проблему распространения торговых точек, торгующих а
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.
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Депутаты согласовали кандидатуры от города Брянска в состав Молодежного парламента Брянской области. Молодежный парламент является коллегиальным, совещательным и консультативным органом при Брянской областной Думе по вопросам молодежной политики. Парламент обеспечивает взаимодействие молодежи, молодежных общественных объединений с органами государственной власти и местного самоуправления с целью изучения проблем молодежи в Брянской области, своевременного информирования о них органов государственной власти.

В июле 2019 года истекает срок полномочий членов Молодежного парламента Брянской области V созыва. В связи с формированием нового состава парламента городские депутаты делегировали трех представителей от Брянска в состав Молодежного парламента Брянской области VI созыва. Решением горсовета в состав парламента войдут Егорченкова Людмила Александровна – заместитель начальника отдела молодежной политики комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации; Борисов Кирилл Геннадьевич – начальник правового управления АО «УК «БМЗ» и Руденко Анастасия Игоревна - ведущий специалист-эксперт отдела по контролю за органами власти и природными ресурсами Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области.

На заседании горсовета подняли вопрос размещения пивных баров и алкогольных магазинов в жилых домах.

— На протяжении всей нашей работы каждый из нас получает жалобы на распространение магазинов, торгующих алкоголем, в нашем городе на первых этажах жилых домов, — обратился к коллегам Глава города Брянска Александр Хлиманков. — Разными путями мы пытались решить эту проблему, но, к сожалению, до сих пор этого не удалось сделать.

Александр Хлиманков и депутаты горсовета поручили соответствующим структурам горадминистрации еще раз детально проработать этот вопрос и предоставить на следующее заседание горсовета пути его решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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