2019-06-25T18:23:43+03:00
Общество

Публичные слушания

На очередном заседании Брянского горсовета были назначены публичные слушания по внесению изменений в Устав города Брянска
Елена ВАСИЛЬЕВА
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16 июля в 11.00 в Городском Доме культуры Советского района (ул. Калинина, 66) состоятся публичные слушания по вопросу обсуждения проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав города Брянска».

Проект решения подготовлен в целях приведения Устава города Брянска в соответствие с действующим законодательством. Предлагается внести 15 поправок в 11 статей Устава. Изменения касаются уточнения вопросов местного значения, перечня оснований для досрочного прекращения полномочий городского Совета, Главы города Брянска и Главы городской администрации, перечня запретов для депутатов городского Совета и муниципальных служащих. Также на заседании был утвержден состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний.

Прием предложений по вопросу обсуждения проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав города Брянска» осуществляет Оргкомитет в течение 10 календарных дней со дня официального опубликования (опубликовано в муниципальной газете Брянск №25(1023) от 28.06.2019).

Прием заявлений на участие в публичных слушаниях осуществляется до 11 июля (включительно). Предложения и заявления принимаются по адресу: город Брянск, пр. Ленина, д.35, каб. № 53. В рабочие дни с 9.00 до 17.00 (в пятницу с 9.00 до 16.00), перерыв с 13.00 до 14.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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