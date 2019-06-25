Имущественные вопросы

СЕГОДНЯ 18:19 2019-06-25T18:19:32+03:00

На 64-м заседании Брянского городского Совета народных депутатов были приняты решения о передаче имущества в безвозмездное пользование, скорректирована схема размещения нестационарных торговых объектов на городских улицах

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Депутаты поддержали решение о передаче в безвозмездное пользование муниципального нежилого помещения Брянскому региональному отделению Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Помещение площадью 25 квадратных метров расположено по улице Мало-Завальской в Советском районе. Члены общественной организации смогут им пользоваться до 2024 года.

В повестке заседание был вопрос о передаче в безвозмездное пользование государственному казенному учреждению Брянской области «Безопасный регион» двух муниципальных нежилых помещений, которые находятся в Володарском районе. Там будет располагаться программно-технический комплекс резервного центра обработки вызовов системы «112». Эти помещения безвозмездно использовались ГКУ БО «Брянский пожарно-спасательный центр». С передачей структурного подразделения – Центр обработки вывозов системы «112» с января 2019 года в состав ГКУ БО «Безопасный регион» договор теперь будет заключён с этой организацией.

Поддержали депутаты решение о передаче в безвозмездное пользование муниципального нежилого помещения Федеральному казенному учреждению «Объединенное стратегическое командование Западного военного округа».

Решением заседания Брянского городского Совета в безвозмездное пользование Частному учреждению общеобразовательного и дошкольного образования «Школа «Ор Авнер» г. Брянск» было передано муниципальное нежилое помещение площадью 242,8 квадратных метра по улице Луначарского в Советском районе.

Депутаты приняли решение по вопросу об отмене решения «Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Брянской области в муниципальную собственность города Брянска». Так в государственную собственность Брянской области возвращается имущество по адресу Протасова, 1, которое находилось в оперативном управлении государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Брянский техникум машиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева» и передавалось по договору безвозмездного пользования Брянскому городскому лицею№2. Депутаты Брянского горсовета приняли решение на основании письма управления имущественных отношений Брянской области.

На заседании Брянского горсовета рассматривался вопрос о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города. С учётом заключений служб депутаты приняли решение раздел «Павильоны» по Фокинскому району дополнить одной позицией. 16 позиций были исключены из схемы.

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ИСТОЧНИК KP.RU