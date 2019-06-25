2019-06-25T16:58:58+03:00
Общество

В Стародубском районе отремонтируют пять километров дороги

Работы завершат не позже октября
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Безопасные и качественные дороги".Фото: "Безопасные и качественные дороги".
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В Стародубском районе отремонтируют больше пяти километров дороги на участке Стародуб - Новые Ивайтенки. Деньги на работы выделили из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

По условиям государственного контракта, подрядчик должен закончить ремонт к октябрю, сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области. Но дорожники планируют справиться раньше установленного срока.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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