Брянская велогонщица стала победительницей пятого этапа кубка России
Брянская велогонщица Татьяна Капитанова стала победителем пятого этапа кубка России. Соревнования впервые проходили у нас в городе.
Спортсменка оказалась быстрее соперниц как в хроно-гонке, так и в гонке «Классик». Татьяна Капитанова входит в состав взрослой сборной команды России и является кандидатом в Олимпийскую сборную, подчеркнули в брянском центре спортивной подготовки.
К слову, бронзовую медаль завоевала еще одна брянская спортсменка - Анастасия Иванова. По итогам турнира ее включили в состав молодежной сборной страны.
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ИСТОЧНИК KP.RU