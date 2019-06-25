2019-06-25T16:09:29+03:00
Спорт

Брянская велогонщица стала победительницей пятого этапа кубка России

Соревнования впервые принимал наш город
Мария Дедкова
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Татьяна Капитанова входит в состав взрослой сборной команды России и является кандидатом в Олимпийскую сборную. Фото: Брянский центр спортивной подготовки сборных командТатьяна Капитанова входит в состав взрослой сборной команды России и является кандидатом в Олимпийскую сборную. Фото: Брянский центр спортивной подготовки сборных команд
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Брянская велогонщица Татьяна Капитанова стала победителем пятого этапа кубка России. Соревнования впервые проходили у нас в городе.

Спортсменка оказалась быстрее соперниц как в хроно-гонке, так и в гонке «Классик». Татьяна Капитанова входит в состав взрослой сборной команды России и является кандидатом в Олимпийскую сборную, подчеркнули в брянском центре спортивной подготовки.

К слову, бронзовую медаль завоевала еще одна брянская спортсменка - Анастасия Иванова. По итогам турнира ее включили в состав молодежной сборной страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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