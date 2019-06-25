Губернатор потребовал эффективной работы, направленной на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Брянской области

СЕГОДНЯ 16:02 2019-06-25T16:02:41+03:00

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В правительстве Брянской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Брянской области Александра Богомаза. Речь шла о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Брянской области.

На территории Брянской области реализацию комплекса ГТО осуществляют 33 центра тестирования: 2 центра тестирования в городе Брянске и 31 центр тестирования в муниципальных образованиях Брянской области.

Ежегодно центрами тестирования организовывается работа по приему нормативов испытаний комплекса ГТО, особенно у выпускников общеобразовательных учреждений. За наличие знаков отличия комплекса «Готов к труду и обороне» многие высшие учебные заведения начисляют поступающим дополнительные баллы.

Фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году проведен в 2 этапа. Первый прошел 20 апреля 2019 года в Фокино. В нем приняли участие 160 учащихся из 20 муниципальных районов Брянской области.

1 июня 2019 года в Брянске на стадионе «Динамо» прошел II этап фестиваля, в котором приняло участие 120 учащихся из 15 муниципальных районов.

За время реализации комплекса ВФСК «Готов к труду и обороне» на территории Брянской области в период с 2015 года по настоящее время количество человек выполнивших нормативы испытаний комплекса ГТО на знаки отличия составляет 11 221 человек (золото — 5332, серебро — 4002, бронза — 1887).

За первое полугодие 2019 года общее количество принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО составило 2112 человек (золото — 441 человек, серебро — 52 человека, бронза — 21 человек).

Губернатор задал вопрос Валерию Корнееву, в чем проблема и почему такой результат.

- Что мешает Вам, Валерий Владимирович, заниматься своей непосредственной работой? Что конкретно сделано по тестированию? Деньги выделены, центры открыты. Но ни в городе Брянске, ни в области работа не ведется на должном уровне. И это при том, что действительно ни в одном из близлежащих регионов не построено столько спортивных объектов, как у нас. В Брянской области строятся спортивные объекты, но ведь нужно, чтобы секции работали, чтобы создавались условия для занятий спортом. Нужно, чтобы те, кто курирует спорт в регионе, буквально «горели» этим. Полностью владели ситуацией и предлагали и мне, и заместителю губернатора Владимиру Николаевичу Оборотову провести соревнования, чемпионат области…

По результатам совещания губернатор поручил своему заместителю Владимиру Оборотову взять вопрос под особый контроль и подготовить дорожную карту по активному внедрению реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU