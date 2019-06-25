В Государственной Думе открыли выставку к 75-летию Брянской области

СЕГОДНЯ 15:12 2019-06-25T15:12:34+03:00

День рождения Брянщина будет отмечать 5 июля. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Здесь представили все достижения региона

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24 июня в Государственной Думе открылась выставка, посвященная 75-летию образования Брянской области.

Еще до официального открытия ее посетили депутаты из разных фракций. На выставке представили сыры, хлеба, мясо, тепловозы, краны брянских производителей.

- Брянский край богат своей историей, - подчеркнули в пресс-службе правительства Брянской области. - Это теме на выставке уделили особое внимание. Партизанский край и герои Брянщины, уникальная история края в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, День рождения Брянщина будет отмечать 5 июля. Основные торжества пройдут в Брянске на Славянской площади.

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ИСТОЧНИК KP.RU