В Государственной Думе открыли выставку к 75-летию Брянской области
24 июня в Государственной Думе открылась выставка, посвященная 75-летию образования Брянской области.
Еще до официального открытия ее посетили депутаты из разных фракций. На выставке представили сыры, хлеба, мясо, тепловозы, краны брянских производителей.
- Брянский край богат своей историей, - подчеркнули в пресс-службе правительства Брянской области. - Это теме на выставке уделили особое внимание. Партизанский край и герои Брянщины, уникальная история края в годы Великой Отечественной войны.
Напомним, День рождения Брянщина будет отмечать 5 июля. Основные торжества пройдут в Брянске на Славянской площади.
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ИСТОЧНИК KP.RU