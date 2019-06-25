2019-06-25T14:12:41+03:00
Общество

484 долгожителей Брянской области в июле получат поздравления от президента

Большинство юбиляров - женщины
Мария Дедкова
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Шесть долгожителей из Брянска, Сельцо, Выгоничского и Почепского районов отпразднуют 100-летний юбилей.Шесть долгожителей из Брянска, Сельцо, Выгоничского и Почепского районов отпразднуют 100-летний юбилей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области в июле 484 долгожителя отметят юбилей. Все они получат персональные поздравления от президента страны.

Большинство юбиляров - женщины. Мужчин среди именинников лишь четверть, поясняют в пресс-службе отделения ПФР по Брянской области.

Триста семьдесят три брянца отметят свой 90-й день рождения, сто пять - 95-ый. Шесть долгожителей из Брянска, Сельцо, Выгоничского и Почепского районов отпразднуют 100-летний юбилей.

8 июля, в День семьи, любви и верности, двойной праздник будет у долгожительницы из Советского района Брянска - Анны. Ей исполнится 90 лет.

В День воинской славы России 10 июля праздник будет у шести представительниц прекрасного пола.

12 июля в День святых первоверховных апостолов Петра и Павла дни рождения будут отмечать четыре долгожительницы области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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