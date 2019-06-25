В правительстве Брянской области обсудили реализацию проекта «Культура малой Родины»

СЕГОДНЯ 13:56 2019-06-25T13:56:52+03:00

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Губернатор Александр Богомаз провел совещание с заместителями, на котором шла речь о реализации проекта «Культура».

Реализация на Брянщине федерального проекта, инициированного всероссийской политической партией «Единая Россия» и поддержанного губернатором Брянской области Александром Богомазом, «Культура малой Родины», осуществляется с 2017 года. В 2017–2018 годах уже отремонтировано и оснащено по данному проекту 47 учреждений (ремонт 41 ДК и оснащение 6 ДК).

Директор департамента культуры Брянской области Елена Кривцова доложила, что с момента начала реализации па Брянщине проекта, в 2017–2018 годах, средняя численность участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек) увеличилась до 48 человек.

В рамках проекта брянские театры представляют свои постановки на сценах отремонтированных Домов культуры. В рамках проекта на техническое оснащение и постановку спектаклей за счет федерального и областного бюджетов в 2018 году было выделено 14,6 млн рублей (в 2017 году — почти 4 млн рублей), благодаря чему количество новых постановок в детских театрах увеличилось до 8 (в 2017 году — 5 новых постановок).

Опыт Брянской области в реализации проекта «Культура малой Родины» был отмечен заместителем председателя правительства Российской Федерации Ольгой Голодец как один из лучших в Российской Федерации.

В 2019 году реализация на Брянщине федерального проекта «Культура малой Родины» продолжается. В текущем году по данному проекту будет осуществлен ремонт и оснащение современным оборудованием 33 Домов культуры.Объем субсидии из консолидированного (федерального, областного и местного) бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных Домов культуры Брянской области в 2019 году составляет 36,8 млн рублей. Перед руководителями администраций муниципальных районов и городских округов поставлена задача — завершить работы по проекту не позднее 1 сентября 2019 года.

Всего за три года реализации проекта в его рамках отремонтировано и оснащено в Брянской области 80 Домов культуры на общую сумму более 105 млн рублей (текущий ремонт 62 Домов культуры — около 93 млн рублей, закупка оборудования для 18 Домов культуры — более 12 млн рублей).

Глава региона Александр Богомаз отметил особую значимость проекта «Культура малой родины». Благодаря поступательному развитию брянской экономики, правительство региона старается направить серьезные ресурсы на развитие и укрепление культурной сферы, на создание комфортных условий для работы. Доля расходов на культуру в консолидированном бюджете региона на 2019 год увеличилась почти до 4 процентов. А ведь совсем недавно расходы на культуру составляли 2 процента.

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ИСТОЧНИК KP.RU