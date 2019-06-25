На переезде станции Синезерки в Навлинском районе ограничат движение
Проехать автомобили смогут только по одной полосе с 6.00 до 8.00
Изменить размер текста:
28 июня железнодорожный переезд на станции Синезерки в Навлинком районе закроют на время ремонта.
С 6.00 до 8.00 автомобилисты смогут проехать по одной полосе, а с 8.00 до 15.00 переезд полностью закроют для движения, сообщают в брянском отделении МЖД.
Чтобы объехать ремонтируемый участок, можно воспользоваться путепроводом, расположенном в поселке Приволье.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU