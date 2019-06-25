2019-06-25T13:48:52+03:00
Общество

На переезде станции Синезерки в Навлинском районе ограничат движение

Проехать автомобили смогут только по одной полосе с 6.00 до 8.00
Мария Дедкова
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28 июня железнодорожный переезд на станции Синезерки в Навлинком районе закроют на время ремонта.

С 6.00 до 8.00 автомобилисты смогут проехать по одной полосе, а с 8.00 до 15.00 переезд полностью закроют для движения, сообщают в брянском отделении МЖД.

Чтобы объехать ремонтируемый участок, можно воспользоваться путепроводом, расположенном в поселке Приволье.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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