В тройном ДТП в Брянске пострадал пятилетний ребенок

СЕГОДНЯ 13:39 2019-06-25T13:39:15+03:00

Около полудня в микрорайоне Московском столкнулись три легковушки. Фото: Сергей ГАПОН

Ему оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение

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В Бежицком районе Брянска в понедельник, 24 июня, произошло ДТП. Около полудня в микрорайоне Московском столкнулись три легковушки, сообщают в УГИБДД по Брянской области .

По предварительной информации, 42-летний водитель за рулем "Лифана" не соблюл дистанцию и столкнулся с "Киа Серенто". От удара последний врезался в проезжавшую мимо "Ладу Гранту".

В ДТП пострадал пятилетний пассажир "Киа". Родители доставили его в Брянскую областную больницу. У мальчика оказался всего лишь ушиб головы. Медики оказали малышу первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU