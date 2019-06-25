Главой администрации Володарского района Брянска стал Николай Лучкин

СЕГОДНЯ 13:14 2019-06-25T13:14:14+03:00

До этого он руководил Новозыбковским районом

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Главой Володарского района Брянска стал Николай Лучкин. До этого чиновник возглавлял администрацию Новозыбковского района. Он покинул свою прежнюю должность из-за реогранизации администрации после объединения Новозыбковского городского округа и района. На этом посту Николай Лучкин проработал меньше года.

Николай Лучкин родился в Жуковском районе. Окончил Ленинградский сельхозинститут и Брянский филиал Орловской академии госслужбы. Работать начинал в колхозе «Коммунар». Был главой администрации Жуковского и Карачевского районов. Занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и связи, председателя комитета Брянской облдумы и заместителя мэра Брянска.

Но посту главы администрации Володарского района Николай Лучкин сменил Михаила Демина.

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ИСТОЧНИК KP.RU