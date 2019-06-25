В Жуковке двух работниц горводоканала будут судить за мошенничество

СЕГОДНЯ 13:14 2019-06-25T13:14:02+03:00

Женщины обманом получили от нарушителя 40 тысяч рублей. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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В Жуковке под статью попали две сотрудницы МУП «Водоканал». Женщин обвинили в мошенничестве по предварительному сговору, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, в мае начальник отдела реализации водопроводно-канализационного хозяйства вместе с контролером этого отдела провели проверку приборов учета.

Во время ревизии сотрудницы выявили несанкционированное подключение к центральной водопроводной сети.

Проверяющие явились к нарушителю и предложили снизить сумму платежа. Владелец помещения согласился и передал работницам горводоканала 40 тысяч рублей, которые предприимчивые женщины поделили поделили между собой.

Но вскоре афера стала известна. Женщин задержали.

Пока расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU