В Жуковке двух работниц горводоканала будут судить за мошенничество
В Жуковке под статью попали две сотрудницы МУП «Водоканал». Женщин обвинили в мошенничестве по предварительному сговору, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.
По версии следствия, в мае начальник отдела реализации водопроводно-канализационного хозяйства вместе с контролером этого отдела провели проверку приборов учета.
Во время ревизии сотрудницы выявили несанкционированное подключение к центральной водопроводной сети.
Проверяющие явились к нарушителю и предложили снизить сумму платежа. Владелец помещения согласился и передал работницам горводоканала 40 тысяч рублей, которые предприимчивые женщины поделили поделили между собой.
Но вскоре афера стала известна. Женщин задержали.
Пока расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU