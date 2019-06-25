Министр транспорта обратил внимание на транспортные проблемы регионов

СЕГОДНЯ 13:10 2019-06-25T13:10:04+03:00

На встрече обсуждались вопросы поддержки и развития в регионах общественного транспорта, его перевода на сравнительно дешевое и экологически чистое газомоторное топливо.

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В Госдуме состоялась встреча лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского и депутата нижней палаты парламента от Брянской области Бориса Пайкина с министром транспорта России Евгением Дитрихом. На ней обсуждались вопросы поддержки и развития в регионах общественного транспорта, его перевода на сравнительно дешевое и экологически чистое газомоторное топливо.

Обращаясь к министру, Борис Пайкин отметил, что в последнее время парк автобусов и троллейбусов практически не обновляется и не пополняется. Темпы крайне неудовлетворительные. Кроме того, сокращение объемов и реконструкции инфраструктурных объектов отрасли общественного транспорта привело к значительному ухудшению их технического состояния и работоспособности во многих регионах страны.

Так, в Брянской области, по данным регионального Департамента промышленности, транспорта и связи, остаётся недопустимо высоким уровень износа пассажирского парка транспортных средств, более 45% которых эксплуатируются за пределами амортизационных сроков.

«Дальнейшая эксплуатация данных транспортных средств экономически невыгодна, требует повышенных затрат на ремонт и обслуживание. Более того, это ведет не только к росту транспортных издержек, но и ухудшению уровня безопасности поездок в общественном транспорте для пассажиров», - отметил Борис Пайкин.

Министр Евгений Дитрих согласился с тем, что обозначенные проблемы требуют скорейшего решения. Они уже нашли свое отражение в государственных программах, рассчитанных до 2023 года. Ситуация начнет меняться уже в следующем году. Говоря о приоритетах, министр отметил, что «сейчас на правительственном уровне разработаны и внедряются меры поддержки и развития в регионах общественного транспорта на газомоторном топливе, на что федеральный бюджет выделит регионам 20 миллиардов рублей. Благодаря этому станет возможным коренное обновление автобусных парков».

ИСТОЧНИК KP.RU