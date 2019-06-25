Стоимость минимального набора продуктов в Брянской области перевалила за 4 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 11:14 2019-06-25T11:14:12+03:00

С начала года он подорожал на 10 процентов

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Стоимость минимального набора продуктов в Брянской области в мае перевалила за четыре тысячи рублей. В Брянске он обойдется в 4 тысячи 150 рублей, в Новозыбкове – 3 тысячи 889 рублей, в Клинцах – 3 тысячи 903 рубля, в Навле – 3 тысячи 947 рублей. В целом по области минимальный набор стоит 4 тысячи 53 рубля. С начала года он подорожал на 10,3 процента, а в Брянске – почти на 12 процентов. Такие данные опубликовал Брянскстат.

За год больше всего подорожали крупа – на 15%, рыба – на 14%, хлеб – на 13%. Кстати, цены на хлеб резко выросли в июне. Статистических данных за этот месяц пока нет. Буханка подорожала сразу на пять рублей.

За год больше всего выросла стоимость продуктов – на 8,2 процента. Непродовольственные товары стали дороже на 1,7 процента. За услуги придется больше платить на 4,4 процента. Напомним, что цены на «коммуналку» вырастут с 1 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU