В Брянске троллейбус врезался в столб: пострадала 10-летняя пассажирка
ДТП случилось на бульваре Щорса
42-летний водитель не справился с управлением.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Володарском районе Брянска водитель троллейбуса ЗИУ-6821 врезался в столб. Дорожно-транспортное происшествие случилось около пяти часов вечера в понедельник, 24 июня, на бульваре Щорса, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
Троллейбус ехал по одностороннему участку от улицы Королева. 42-летний водитель не справился с управлением.
Травмы получила десятилетняя пассажирка троллейбуса. Девочка ушибла лоб. Медики осмотрели пострадавшую и отпустили ее домой, назначив лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU