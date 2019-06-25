В Брянске троллейбус врезался в столб: пострадала 10-летняя пассажирка

СЕГОДНЯ 10:36 2019-06-25T10:36:57+03:00

42-летний водитель не справился с управлением. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Володарском районе Брянска водитель троллейбуса ЗИУ-6821 врезался в столб. Дорожно-транспортное происшествие случилось около пяти часов вечера в понедельник, 24 июня, на бульваре Щорса, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Троллейбус ехал по одностороннему участку от улицы Королева. 42-летний водитель не справился с управлением.

Травмы получила десятилетняя пассажирка троллейбуса. Девочка ушибла лоб. Медики осмотрели пострадавшую и отпустили ее домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU