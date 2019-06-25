В Брянске начали продавать электронные билеты на автобус

СЕГОДНЯ 10:22 2019-06-25T10:22:01+03:00

Через интернет стоимость его выше, чем в кассе

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В Брянске начали продавать электронные билеты на межрайонные и междугородние автобусы. Купить билет онлайн можно на официальном сайте брянского автовокзала. Для этого понадобится паспорт. Электронный билет распечатывать не нужно, можно сохранить талон в мобильном устройстве. Или, в крайнем случае, предъявить контролеру паспорт.

Правда, за электронный билет берут комиссию. Стоить он будет дороже, чем обычный. Например, билет из Брянска до Стародуба через интернет обойдется в 377 рублей. А в кассе он стоит 353 рубля, пишут пользователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU