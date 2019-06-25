В брянских вузах начали принимать документы от абитуриентов

СЕГОДНЯ 09:24 2019-06-25T09:24:44+03:00

Всего открыто больше трех тысяч бюджетных мест

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В брянских вузах стартовала приемная кампания. Для абитуриентов свои двери в регионе распахнут 13 высших учебных заведений. Для ребят открыто чуть больше трех тысяч бюджетных мест. Эта цифра осталась на уровне прошлого года, сообщает ГТРК «Брянск».

Документы от абитуриентов будут принимать до 26 июля. Итоги первой волны зачисления подведут в начале августа. На бюджетные места поступят те выпускники, которые набрали большое количество баллов на ЕГЭ, а также льготники и победители олимпиад. Полные списки поступивших в вузы опубликуют после второй волны зачисления.

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ИСТОЧНИК KP.RU