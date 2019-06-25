В Брянске на проспекте Московском сбили косулю
Животное погибло
Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
Изменить размер текста:
В Брянске на проспекте Московском водитель иномарки сбил косулю. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером в понедельник, 24 июня, неподалеку от салона «Мерседес». Фотографии с места происшествия опубликовали пользователи в соцсетях.
Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
В комментариях удивляются, что в Брянске живут косули, и гадают, какой штраф грозит водителю. Пользователи вспоминают, что подобные ДТП в этом месте случались с лосями.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU