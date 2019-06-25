2019-06-25T09:09:13+03:00
Происшествия

В Брянске на проспекте Московском сбили косулю

Животное погибло
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Типичный Брянск".Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
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В Брянске на проспекте Московском водитель иномарки сбил косулю. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером в понедельник, 24 июня, неподалеку от салона «Мерседес». Фотографии с места происшествия опубликовали пользователи в соцсетях.

Фото: vk.com, "Типичный Брянск".

Фото: vk.com, "Типичный Брянск".

В комментариях удивляются, что в Брянске живут косули, и гадают, какой штраф грозит водителю. Пользователи вспоминают, что подобные ДТП в этом месте случались с лосями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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