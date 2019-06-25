В Дятькове сняли на видео столкновение легковушки и грузового поезда

СЕГОДНЯ 08:57 2019-06-25T08:57:01+03:00

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В Дятькове на камеру видеорегистратора попала авария с грузовым поездом. 20 июня легковушка столкнулась с тепловозом. Ролик опубликовали в соцсетях.

ДТП случилось на железнодорожном переезде на улице Фокина. На светофоре горел красный сигнал. За рулем «Форда Фокус» была 36-летняя женщина. По записи видно, что легковушка и поезд ехали медленно. Поезд протащил машину несколько метров по рельсам.

По информации УГИБДД по Брянской области, в ДТП пострадал 53-летний помощник машиниста.

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В Дятькове легковушка столкнулась с грузовым поездом на переезде.Видео: vk.com, "Подслушано Брянск".

ИСТОЧНИК KP.RU