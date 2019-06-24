В Брянской области украинец получил год колонии-поселения за незаконный въезд в нашу страну
Суземский районный суд вынес приговор гражданину Украины, пытавшемуся незаконно въехать в нашу страну. Теперь иностранец проведет в колонии-поселения год и один месяц .
В 2016 году украинцу запретили въезд в Россию до марта 2019-го. Но мужчина сменил фамилию и, получив новый паспорт, возобновил попытки. В декабре 2018 -го его задержали в Брянской области.
Еще две гражданки Украины, совершившие подобные преступления, заплатят штрафы по 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Пограничного управления Брянской области.
Всего с начала года 110 иностранцев попытались обмануть пограничников. Больше 30 из них привлечены к уголовной ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU