В Брянской области украинец получил год колонии-поселения за незаконный въезд в нашу страну

СЕГОДНЯ 18:15 2019-06-24T18:15:36+03:00

Две его соотечественницы заплатят штраф в 150 тысяч рублей за похожие преступления

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Суземский районный суд вынес приговор гражданину Украины, пытавшемуся незаконно въехать в нашу страну. Теперь иностранец проведет в колонии-поселения год и один месяц .

В 2016 году украинцу запретили въезд в Россию до марта 2019-го. Но мужчина сменил фамилию и, получив новый паспорт, возобновил попытки. В декабре 2018 -го его задержали в Брянской области.

Еще две гражданки Украины, совершившие подобные преступления, заплатят штрафы по 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Пограничного управления Брянской области.

Всего с начала года 110 иностранцев попытались обмануть пограничников. Больше 30 из них привлечены к уголовной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU