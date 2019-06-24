418 брянских выпускников получат медали «За особые успехи в учении»

СЕГОДНЯ 17:57 2019-06-24T17:57:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске 27 июня будут чествовать выпускников-медалистов. В концертном зале «Дружба» 418 мальчишек и девчонок получат награду «За особые успехи в учении».

- Каждый выпускник подтвердил свое право на получение медали результатами единого государственного экзамена, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - 39 ребят получили 100 балльные результаты, свыше 90 баллов — 290 выпускников-медалистов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU