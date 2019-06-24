418 брянских выпускников получат медали «За особые успехи в учении»
Для ребят проведут торжественный вечер
Чествовать медалистов будут 27 июня.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске 27 июня будут чествовать выпускников-медалистов. В концертном зале «Дружба» 418 мальчишек и девчонок получат награду «За особые успехи в учении».
- Каждый выпускник подтвердил свое право на получение медали результатами единого государственного экзамена, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - 39 ребят получили 100 балльные результаты, свыше 90 баллов — 290 выпускников-медалистов.
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ИСТОЧНИК KP.RU