2019-06-24T17:57:24+03:00
Общество

418 брянских выпускников получат медали «За особые успехи в учении»

Для ребят проведут торжественный вечер
Мария Дедкова
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Чествовать медалистов будут 27 июня.Чествовать медалистов будут 27 июня.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске 27 июня будут чествовать выпускников-медалистов. В концертном зале «Дружба» 418 мальчишек и девчонок получат награду «За особые успехи в учении».

- Каждый выпускник подтвердил свое право на получение медали результатами единого государственного экзамена, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - 39 ребят получили 100 балльные результаты, свыше 90 баллов — 290 выпускников-медалистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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