Брянский спортсмен Илья Иванюк завоевал «серебро» Европейских Игр в Минске

СЕГОДНЯ 17:40 2019-06-24T17:45:06+03:00

До "золота" спортсмену не хватило всего лишь сантиметра. Фото: Брянский центр подготовки сборных команд

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Брянский спортсмен Илья Иванюк стал серебряным призером Европейских Игр в Минске.

26-летний атлет взял высоту 2,26 метра. Это оказалось всего лишь на один сантиметр меньше, чем у победителя белоруса Максима Недосекова. Третьим стал представитель Украины Богдан Бондаренко.

Илья Иванюк - бронзовый призер чемпионата Европы 2018. Спортсмен успешно выступает на чемпионатах России. В последний раз он стал бронзовым призером на престижных коммерческих соревнованиях Бриллиантовой лиги.

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ИСТОЧНИК KP.RU