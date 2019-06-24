Брянский спортсмен Илья Иванюк завоевал «серебро» Европейских Игр в Минске
26-летний атлет взял высоту 2,26 метра
До "золота" спортсмену не хватило всего лишь сантиметра. Фото: Брянский центр подготовки сборных команд
Изменить размер текста:
Брянский спортсмен Илья Иванюк стал серебряным призером Европейских Игр в Минске.
26-летний атлет взял высоту 2,26 метра. Это оказалось всего лишь на один сантиметр меньше, чем у победителя белоруса Максима Недосекова. Третьим стал представитель Украины Богдан Бондаренко.
Илья Иванюк - бронзовый призер чемпионата Европы 2018. Спортсмен успешно выступает на чемпионатах России. В последний раз он стал бронзовым призером на престижных коммерческих соревнованиях Бриллиантовой лиги.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU