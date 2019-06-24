В Клинцах за торговлю наркотиками будут судить трех студентов

СЕГОДНЯ 17:22 2019-06-24T17:22:00+03:00

Уголовное дело студентов в ближайшее время рассмотрит Клинцовский городской суд. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Трех брянских студентов будут судить за продажу наркотиков.

По версии следствия, с апреля по октябрь 2018-го брянцы 16 и 17 лет выполняли роль «закладчиков», поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Получая более крупные партии наркотиков, они раскладывали их мелкими партиями, а затем по интернету сообщали о местонахождении наркотика «оператору», который информировал покупателя.

За это молодые люди получали деньги. 14 октября их задержали с поличным в Клинцах.

Уголовное дело студентов в ближайшее время рассмотрит Клинцовский городской суд. За торговлю наркотиками им грозит большой тюремный срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU